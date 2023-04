Günzburg

Was der Günzburger Stadtkapellmeister Benedict Waldmann vorhat

Musik muss für alle Beteiligten ein Erlebnis sein. Diesen Anspruch hat Dirigent Benedict Waldmann an sich und seine Blasorchester. Es ist gleichsam ein Versprechen an das Publikum. Waldmann (hier bei einem Open Air im vergangenen Sommer) ist der neue Taktgeber der Stadtkapelle Günzburg.

Plus Seit diesem Jahr ist der 25-Jährige der Leiter der Günzburger Blasmusiker. Für seine Projekte hat er sich Unterstützung aus dem Landkreis Neu-Ulm geholt.

Von Till Hofmann

24 Stunden hat ein Tag. Hört man Benedict Waldmann zu, dann kann man das kaum glauben. Der 25 Jahre alte Tubaspieler dirigiert drei Blasorchester – das in Rottenacker (in der Nähe von Ehingen) samt Jugendorchester, in Fahlheim (Landkreis Neu-Ulm) und seit wenigen Monaten nun auch die Stadtkapelle Günzburg. Wer jetzt annimmt, das sei schon alles, hat den jungen Mann aus Kötz unterschätzt. Waldmann unterrichtet seit September 2020 an der Günzburger Musikschule das tiefe Blech mit Tuba, Eufonium und Posaune. Außerdem leitet er seit dem Jahreswechsel das Schülerorchester der Stadtkapelle, das in enger Kooperation mit der Musikschule betrieben wird. Die drei Kapellen in der Stadt (Günzburg, Reisensburg, Wasserburg) erhoffen sich dadurch einen noch engeren Austausch mit der Musikschule, die bereits die Jugendausbildung für diese Vereine übernimmt.

Benedict Waldmann ist aber nicht nur Lehrender, sondern derzeit auch Lernender. Im Alter von 14 Jahren nahm er als Gaststudent Unterricht am Leopold-Mozart-Zentrum auf der Tuba und im Lehrfach "Blasorchesterleitung". Sein künstlerisches Studium auf der Tuba begann er 2017 an der Hochschule für Musik in Würzburg bei Professor Berton Nordblom und Heiko Triebener. 2018 wechselte er an das Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg zu Professor Maurice Hamers und Fabian Heichele. Dort ist er seither ein Absolvent des Studiengangs Blasorchesterleitung und Tuba. Dazu gehören regelmäßige Teilnahmen an Meisterkursen, unter anderem beim Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg.

