Was die Günzburger trinken – und was einen guten Cocktail ausmacht

Seit gut zwei Jahren betreibt Max Leichnitz die Bar Flâneur am Marktplatz in Günzburg. Rund um die Feiertage kann man dort sogar für den guten Zweck trinken.

Wer glaubt, Cocktails werden erst abends bei der Bestellung zubereitet, der wird an einem Montagnachmittag am Marktplatz in Günzburg eines Besseren belehrt. Hinter dem Tresen steht Maximilian Leichnitz, Inhaber der Cocktailbar Flâneur im Herzen der Altstadt. Neben und hinter ihm stehen, wie in einer Bar üblich, Flaschen mit Rum, Gin, Whisky oder Wodka – vor ihm liegen aber auch ein Kaffeefilter, ein Mörser, weißes Pulver, ein großes Tuch und eine Waage.

Gute Cocktails mixen ist für den 26-Jährigen nicht einfach nur "Mojito stampfen" oder ein Softgetränk mit Rum zusammenschütten. Manchmal dauert die Produktion für eine Kreation einen ganzen Tag. So auch für den "K-4". Das Getränk hat er speziell für eine Aktion der Günzburger Zeitung entwickelt. Drei der vier "K" stehen für die Zutaten, die unter anderem verwendet werden: die Frucht Kaki, Kokos und Kardamom. Das vierte "K" steht für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung – das auch etwas mit dieser Sonderedition zu tun haben wird.

Der Chef der Flâneur-Bar in Günzburg ist gelernter Industriekaufmann

"Natürliche Zutaten und Kreativität spielen eine große Rolle bei der Entwicklung unserer Cocktails", erzählt Leichnitz. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist er Betreiber der Bar an der Ecke Marktplatz/Frauengäßchen. Eigentlich ist er gelernter Industriekaufmann, doch seit Kurzem übt er nur noch seine Leidenschaft hauptberuflich aus. Gedörrte Früchte, Lavendel, selbst hergestellte Sirups oder Liköre, für die auch mal Bratäpfel gebacken werden müssen, sind Teil seiner Kreationen, die jede Woche neu angeboten werden.

Die Günzburger und auch diejenigen, die von außerhalb den Weg in das markante Haus am Marktplatz finden, schätzen das, meint der Betreiber. "Die Gäste hier sind ziemlich verschieden. Manche wünschen sich eher das Klassische, andere hingegen sind experimentierfreudiger und super interessiert an unseren Angeboten", zieht der 26-Jährige sein Fazit nach rund zwei Jahren Barbetrieb. Und noch etwas habe sich geändert: "Früher war Whisky Sour eher ein Männergetränk und liebliche Cocktails sind eher von Frauen bestellt worden. Heute trinkt eine junge Frau auch mal einen Old Fashioned." Sein Wissen hat sich Leichnitz größtenteils selbst angeeignet, etwa wie man Öle aus Zitrusschalen zieht oder welche verschiedenen Techniken es gibt, um Geschmack in ein Getränk zu bekommen.

In der Cocktailbar in Günzburg serviert Chef Max Leichnitz immer wieder unterschiedliche Kreationen. Foto: Alexander Kaya

Da gibt es etwa das "Fat-Washing", was ins Deutsche übersetzt erst einmal komisch klingt: Mit Fett waschen? Das "Washing" hat in der Branche aber eine andere Bedeutung: Es handelt sich um eine Methode, um Spirituosen und alkoholische Getränke zu aromatisieren. Für den Prozess ist es nebensächlich, aus welcher Quelle das Fett stammt. Entscheidend ist aber, was verwendet wird, um einen bestimmten Geschmack zu erzielen. Am ehesten könne er das gleich mal bei seinem neuen Special demonstrieren, dem "K-4", so der Barkeeper.

Auch eine weihnachtliche Note gibt es im Aktions-Cocktail

Wenn er für circa 50 Drinks vorproduziert, dauert die Vorbereitung mehrere Stunden bis zu einem ganzen Tag. Im Schnelldurchlauf geht es so: Kardamom wird geröstet und gemörsert, die Kaki geschnitten und zusammen mit dem Gewürz und dem Gin püriert. Als Säure-Komponente gibt es frisch gepressten Mandarinensaft, der mit Apfel- und Lebensmittelsäure vermischt wird. Im richtigen Mengenverhältnis werden Saft und Gin-Frucht-Püree vermengt. In diese Mische kommt flüssiges Kokosfett, das den Fat-Washing Prozess starten soll. Mehrere Stunden wird das Gefäß mit Inhalt kalt gestellt, bis sich zwei verschiedene Schichten gebildet haben. Leichnitz sticht mit einem Löffel in die fest gewordene Kokosschicht, dann gießt er den orangefarbenen Sud durch einen Filter ab. Tröpfchenweise läuft der fast fertige Cocktail durch das Tuch, wird anschließend mit Eis gerührt und mit einer Kokos-Espuma angerichtet.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter.

"Jede Komponente ergibt einen Sinn", erklärt der Barkeeper. Die Klärung funktioniert durch den Gin, die Säure kommt in Form der Mandarine, die Süße aus der reifen und blumig schmeckenden Kaki, die Geschmeidigkeit durch die Fette der Kokosnuss. Warum er diese Zutaten für die Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung ausgewählt hat? "Es ist ein Getränk, das zwar der breiten Masse schmeckt, aber auch etwas Besonderes hat", sagt er und lacht. "Genau, wie die Zeitung eben auch." Durch die Kardamom-Note wolle er noch ein bisschen Weihnachtsgeschmack hineinbringen, schließlich soll der Spezial-Cocktail über die Feiertage verkauft werden.

Diese Zutaten sind unter anderem im "K-4", der im Flâneur verkauft wird. Foto: Sophia Huber

Pro verkauftem "K-4" will Leichnitz 1,50 Euro an die Kartei der Not spenden. Die Stiftung unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region. Probieren kann man den Cocktail ab Freitagabend, 22.12., auf der Karte des Flâneur steht er noch bis Samstag, 6. Januar 2024.