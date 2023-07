Was die Günzburger Vereine für die Umwelt tun wollen

Bei dem Treffen mit der Günzburger Stadtverwaltung und den Vertretern der Günzburger Vereine ging es nicht nur um anstehende Termine, sondern auch um Müllvermeidung.

Zum ersten „Runden Tisch der Vereine“ in diesem Jahr lud die Günzburger Stadtverwaltung ins Forum am Hofgarten. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und sein Rathausteam waren im Austausch mit rund 90 Vereinsvertretern. Es ging um aktuelle Umweltprojekte, die Landesgartenschau und den Schwabentag sowie die Sanierung der Jahnhalle.

Ordnungsamtsleiter Georg Weishaupt thematisierte die jährlich stattfindende Umweltwoche. Das Müllsammeln in Günzburg im Rahmen der Aktionswochen werde wie bisher mit einem festen Termin und der Bereitstellung eines Containers abgehalten. Christine Hengeler, Umweltfachkraft der Stadt Günzburg, machte auf den Abfall in der Natur aufmerksam. Gegen achtloses Wegwerfen von Zigarettenkippen stellte sie als konkreten Lösungsvorschlag den Taschenaschenbecher vor. Durch das tragbare Behältnis sollen die Filterreste der Zigaretten gesammelt und anschließend richtig entsorgt werden. Bereiche, in denen viele Zigarettenkippen liegen, können Christine Hengeler gemeldet werden. Auch Taschenaschenbecher seien bei ihr erhältlich und können per Mail an die Adresse umwelt@rathaus.guenzburg.de bestellt werden. Um die Ehrenamtskarte des Landkreises ging es im Vortrag von Angela Faber, einer Mitarbeiterin des Freiwilligenzentrums Stellwerk. Ehrenamtliche, die im Besitz einer solchen Karte sind, erhalten attraktive Vergünstigungen bei zahlreichen bayernweiten Partnern. Ab sofort sei die Ehrenamtskarte auch digital per App nutzbar.

Landesgartenschau in Günzburg ist ein Gemeinschaftsprojekt

Die Geschäftsführerinnen der Landesgartenschau Günzburg 2029 GmbH, Karin Scheuermann und Claudia Knoll, stellten den aktuellen Planungsstand der Landesgartenschau vor und riefen die anwesenden Vereinsvertreter schon jetzt zur aktiven Teilnahme an dem Großprojekt auf. „Die Gartenschau ist ein Gemeinschaftsprojekt und lebt von den vielfältigen Beiträgen aus der Stadtgesellschaft“, betont Scheuermann.

Eine weitere Großveranstaltung in Günzburg steht im kommenden Jahr auf der Agenda: Kulturamtsmitarbeiterin Felicitas Kienle stellte Planungen für den „Schwabentag“ vor, der am 7. September 2024 in der Großen Kreisstadt stattfindet. Im Vordergrund stehen dabei regionaler Tourismus in Schwaben mit dem Fokus auf nachhaltige Mobilität. Der Tag soll dazu anregen, die Heimat und das Sehenswerte vor der Haustür neu zu entdecken und dabei insbesondere auf das Fortbewegungsmittel Fahrrad zurückzugreifen. Der Mitmachtag für die ganze Familie wird vom städtischen Kulturamt gemeinsam in Kooperation dem Bezirk Schwaben organisiert.

Jahnhalle in Günzburg ab September gesperrt

Die in 1928 erbaute und derzeit von Günzburger Schulen, Vereinen und der Stadt Günzburg als Sport- und Veranstaltungshalle gemeinsam genutzte Jahnhalle wird saniert. Bernd Fabera vom städtischen Hochbau und Gebäudemanagement erläuterte den Vereinsvertretern die Pläne für die im Sommer startende Baumaßnahme. Wie Jauernig ankündigte, sei das Ziel, in zwei Jahren eine multifunktionale Versammlungsstätte zu entwickeln, die neben der Beherbergung des Schulsports auch als „Haus der Vereine“ sowie für kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern genutzt werden könne. Ab September 2023, so Jauernig, werde die Halle wegen der Bauarbeiten gesperrt.