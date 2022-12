Günzburg

vor 19 Min.

Was es mit dem Weihnachtsbriefkasten in Günzburg auf sich hat

Immerhin: Ein kleiner Wusch konnte durch diesen Briefkasten in Günzburg auch erfüllt werden.

Plus Eine clevere Geschäftsidee in der Günzburger Innenstadt hat Potenzial für mehr. Nur: Jemand müsste sich des Weihnachtsbriefkastens künftig annehmen.

Von Till Hofmann

Er ist seit 1. Dezember ein Hingucker und damit genau das, was Sabine Kempter, Chefin eines Modegeschäfts in der Günzburger Innenstadt, erreichen wollte: der Briefkasten vor ihrem Laden. Knallrot steht die Briefkasten-Box da. Und ihre Aufschrift macht neugierig: Briefe an den Nikolaus. Wahlweise könnte man wohl auch Weihnachtsmann oder Christkind als Adressaten einsetzen.

