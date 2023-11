Günzburg

18:00 Uhr

Was inzwischen mit der insolventen Disco Puls passiert ist

Plus Der Ex-Betreiber ist untergetaucht, in der einzigen Disco in Günzburg wurde seit Monaten nicht mehr gefeiert. Was passiert mit den Räumen von "Puls" und "Bali"?

Von Sophia Huber

In der Fensterluke an der Eingangstüre hängt ein Zettel in einer Klarsichtfolie: "Vorübergehend geschlossen" steht dort in Großbuchstaben, dahinter nicht eines, sondern gleich 16 Ausrufezeichen. Es ist mehr als ein halbes Jahr her, als dort in den Räumen der Disco Puls in Günzburg gefeiert wurde.

Am 19. April dieses Jahres ist beim Insolvenzgericht in Neu-Ulm ein Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingegangen. Nicht nur die einzige Disco in Günzburg steckte in Schwierigkeiten, sondern auch die benachbarte Cocktailbar Bali, die den gleichen Geschäftsführern der sogenannten "Puls Gastronomie und Event GmbH" gehörte. Konnte der Insolvenzverwalter die beiden Betriebe am Autohof in Günzburg retten?

