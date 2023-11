Günzburg

Was passiert mit dem Günzburger Besenmuseum?

Plus Christl Hirner wünscht sich, dass ihre seit fast 50 Jahren zusammengetragene Besensammlung bestehen und am liebsten in Günzburg bleibt. Auf viel Gegenliebe stößt das nicht.

Von Till Hofmann

Sie sammelt für ihr Leben gern: Blechspielzeug hat die Günzburgerin Christl Hirner um sich geschart; Weihnachtsmänner, die jetzt dann wieder Saison haben. Vor allem aber sind es Besen aus aller Welt, die bei der umtriebigen Frau im Souterrain ihres Anwesens in Günzburg eine museale Bleibe finden. Der große, längliche Raum von heute war vor vielen Jahren ein Schwimmbad. Jetzt plätschert Wasser nur noch im Garten.

Hirner, inzwischen 78, treibt eine große Sorge um: Was passiert mit ihrer privaten Sammlung, wenn sie einmal nicht mehr dazu in der Lage sein sollte, den Besucherinnen und Besuchern ihr Besenreich zu zeigen? Etwa 420 Besen und Wedel hängen an den Wänden der Dauerausstellung. Weitere gut 100 Exemplare schlummern im Lager. Einzelstücke verkaufen, kommt für die Sammlerin nicht infrage. "Warum hätte ich sonst knapp 50 Jahre die Sachen zusammentragen sollen?"

