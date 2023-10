Was verbinden die Günzburger mit Europa?

Plus Das Landestheater Schwaben wagt mit "Eurotopia" ein Kulturexperiment. Dafür waren die Künstler mit einer begehbaren Blase in Günzburg.

Eine große Blase mitten auf dem Marktplatz hat am Freitag und Samstag bei vielen Besuchern der Innenstadt großes Interesse geweckt. Und genau das war auch der Plan der Initiatoren des Kulturexperiments „Eurotopia“. Die begehbare „Bubble“ sollte die Bürger einladen, mit den für das Projekt verantwortlichen Mitarbeitern des Landestheaters Schwaben und den sie begleitenden Studierenden ins Gespräch zu kommen und ihre Eindrücke zu Europa mit ihnen zu teilen.

Was verbinden die Menschen mit Europa? Das beginnt ganz einfach schon bei der Definition des Begriffs. Ist damit der Kontinent Europa gemeint oder die politische Vereinigung der Europäischen Union. Es war hochinteressant, welche Gesprächsansätze die einzelnen Teilnehmer der Gespräche fanden und aus welch unterschiedlichen Perspektiven sie das Thema Europa angingen.