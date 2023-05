Günzburg

Zur Krönung von Charles III.: Wenn ich König von Deutschland wär...

Bei einer Umfrage in der Günzburgs Fußgängerzonen erzählen Passanten und Passantinnen, was sie tun würden, wenn sie König oder Königin von Deutschland wären.

Plus Am Samstag schaut die Welt nach London, wo Charles III. gekrönt wird. Anlass genug, einmal in Günzburg nachzufragen, wofür sich die Menschen hier als Herrschende einsetzen würden.

Mit der Krönung von König Charles III. bekommt das Vereinigte Königreich offiziell einen neuen Herrscher. In Deutschland ist es bereits über 100 Jahre her, dass der König von Preußen und letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., abdankte. Umso spannender ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in Günzburgs Fußgängerzone die Frage zu stellen, die Sänger Rio Reiser bereits 1986 beantwortete: Was würden sie tun, wenn sie König oder Königin von Deutschland wären? Das alles (und noch viel mehr) waren die Antworten:

Gerda Bromeisl aus Günzburg sitzt gemeinsam mit ihren Freundinnen in einem Café auf dem Günzburger Marktplatz und genießt die ersten Frühlingstage. Von der Frage, was sie tun würden als Königin von Deutschland, sind sie im ersten Moment überrumpelt. Gemeinsam überlegen die Damen, was für sie das wichtigste Anliegen wäre, und stecken die Köpfe zusammen. Bromeisl denkt laut nach und sagt: "Königin sein hört sich erst mal toll an, aber in dieser Lage der Welt ist es wirklich schwierig zu entscheiden, was man machen würde. Ich wollte das nicht." Es gäbe viel zu tun. Doch ein großes Ziel ihrer theoretischen Regentschaft findet sie trotzdem: "Weltfrieden wäre das Einzige, was ich erreichen wollte." Ihre Freundinnen stimmen zu. Vielleicht sollte es eine Gruppe an deutschen Königinnen geben dürfen, die wie die Damen gemeinsam in der Sonne debattieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

