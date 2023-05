Bauer Rank muss Tausende Liter Milch jeden Monat wegschütten

Plus Die Molkerei Zott hat den Vertrag mit dem Hof der Familie Rank aus Wasserburg gekündigt. Die Milch wird entsorgt. Seitdem kämpft der Landwirt mit den Behörden.

Tag für Tag sickert die frische Milch in den Boden, für die Landwirte Bernhard und seine Tochter Cornelia Rank ist dieser Anblick keine Besonderheit mehr. Und trotzdem schmerzt es jedes Mal, wenn den beiden vor der Nase das flüssige Geld wegfließt. Seit September müssen sie die frisch gemolkene Milch ihrer Kühe wegschütten, um die 40.000 Euro Verlust werden es bereits gewesen sein, rechnet Bernhard Rank aus. Ende August wurde dem Betrieb aus Wasserburg der Milchliefervertrag mit der Molkerei Zott gekündigt, die Qualität der Milch hätte nicht gestimmt. Doch ein anderer Bescheid widerspricht dem. Der Landwirt wittert eine Intrige von Molkerei und Veterinäramt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Bernhard Rank an unsere Redaktion gewandt hat. Schon seit Jahren kämpft er mit bürokratischen Auflagen: Mal ging es um eine neue Halle, für die er keine Genehmigung bekam, dann um einen Zuchtbullen, der geschlachtet werden musste. Die Dinge, die er in den Gesprächen schildert, widersprechen allerdings den Ausführungen des Landratsamtes.