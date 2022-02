Günzburg-Wasserburg

vor 33 Min.

Dieser Günzburger ist Verleger, Grafiker – und noch Schüler

Plus Alexander Walz illustriert und verlegt Bücher – mit 14 Jahren. Auf den Namen seines Verlages, der ihn viele Stunden in der Woche beschäftigt, brachte ihn sein Hund.

Von Julia Greif

Alexander Walz ist häufig in seinem Arbeitszimmer in einem Gaming-Stuhl vor dem PC-Bildschirm anzutreffen. Der 14-Jährige mit hochgegelten Haaren und Karohemd zockt dort aber nicht: Er will bequem sitzen, während er für seinen eigenen Verlag arbeitet, die Edition Lettara. Vormittags ist er Schüler, nachmittags Verleger und Grafiker. Das liegt im weitesten Sinn in der Familie, aber auch die persönliche Leidenschaft für Bücher merkt man dem Jugendlichen an.

