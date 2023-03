Günzburg-Wasserburg

vor 32 Min.

Theaterfreunde feiern Premiere und ein seltenes Bühnenjubiläum

Plus Die Wasserburger Theaterfreunde zeigen zur Osterzeit die Komödie "Bis(s) zum Herzinfarkt". Was Theaterleiter Helmut Maier in seiner 50-jährigen Karriere verwehrt blieb.

Von Claudia Jahn

„Bis(s) zum Herzinfarkt“ heißt das Stück, das die Liebhaberbühne der Wasserburger Theaterfreunde zur Osterzeit aufführen wird. Es verspricht wieder, eine heitere Komödie zu sein, in der sich drei Ehefrauen und ihre Männer dabei übertreffen, der Gegenseite eins auszuwischen. Ob am Ende alle mit heilem Kopf und Kragen herauskommen, das werden die Zuschauer in den vier geplanten Vorführungen erfahren. Seit Oktober proben die Schauspieler aus Leidenschaft bereits im Sportheim in Wasserburg, zunächst einmal wöchentlich und seit Januar zwei Mal pro Woche, damit bei der Premiere am Samstag, 1. April, alles wie am Schnürchen klappt. Es ist die erste Aufführung seit der pandemiebedingten Pause.

