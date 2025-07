Wassertage sensibilisieren Günzburger Schulklassen für Ressourcenschutz

Icon Vergrößern Schülerinnen und Schüler des Dossenberger-Gymnasiums mit Günzburgs Filialbereichsleiter Dominik Uhl (links). Foto: Sparkasse Schwaben-Bodensee Icon Schließen Schließen Schülerinnen und Schüler des Dossenberger-Gymnasiums mit Günzburgs Filialbereichsleiter Dominik Uhl (links). Foto: Sparkasse Schwaben-Bodensee

Die Initiative „Pure Water for Generations e.V.” bietet Wassertage für Schulen in ganz Deutschland und Österreich an, um die Unverzichtbarkeit des Elements aufzuzeigen und einen ressourcenschonenden Umgang zu schulen. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee unterstützt die Umsetzung des Projekts im Geschäftsgebiet an sieben Gymnasien mit jeweils 2000 Euro.

In Günzburg lernten insgesamt 103 Schülerinnen und Schüler des Dossenberger-Gymnasiums und des Maria-Ward-Gymnasiums mehr über die Bedeutung und den Umgang mit Wasser als Ressource.

Für alle Schulklassen startete der Tag mit einem Film im Kino BiiGZ, welcher im Anschluss diskutiert wurde. Danach führte die Tour raus in die Natur: An vier Wasserstationen am Ufer des Mooswaldsee standen für die Jugendlichen das Untersuchen und Ausprobieren auf dem Programm. Aufgrund des stürmischen und regnerischen Wetters musste das vorbereitete Stand-Up-Paddling zwar ausfallen, die Schülerinnen und Schüler lernten aber einiges über unser Grundwasser, erfuhren Tricks zur Beschaffung von Trinkwasser in der Wildnis und entspannten im Naturschutzgebiet. „So erhalten die Schülerinnen und Schüler viele Perspektiven auf das Element Wasser“, sagt Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee. „Es ist lebensnotwendig und wird im Alltag oft als selbstverständlich genommen. Umso wichtiger ist es, den Umgang mit einer der wertvollsten Ressourcen schon früh zu schulen.“