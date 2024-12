Wechsel an der Spitze der Günzburger Neurologie

Mehr als zehn Jahre war er ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie und neurologische Rehabilitation am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg: Nun haben die Bezirkskliniken Schwaben Professor Gerhard F. Hamann in den Ruhestand verabschiedet (wir berichteten). Nachfolger ab 1. Januar wird Professor Michael Ertl. Er kommt vom Universitätsklinikum Augsburg. „Professor Hamann hinterlässt ein sehr wohlgeordnetes Haus“, stellte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bezirkskliniken, Wolfram Firnhaber, bei der Verabschiedungsfeier im Hörsaal des BKH fest. Die Klinik hat 59 Betten in der Akutneurologie, 16 Früh-Reha-Betten und eine große Intensivstation mit einer Stroke Unit. Die Klinik versorgt die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen mit insgesamt knapp 450.000 Einwohnern und gehört zum Neurovaskulären Netzwerk Südwestbayerns (NEVAS). Firnhaber hob die sehr gute Personalausstattung in der Klinik hervor. Alle Stellen seien besetzt. „Für einen ländlichen Raum wie Günzburg ist dies keine Selbstverständlichkeit, und das ist auch Ihr Verdienst“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Sowohl Bezirkspräsident Martin Sailer, der zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben ist, als auch die drei Vorstände Stefan Brunhuber, Wolfram Firnhaber und Professor Alkomiet Hasan dankten dem 64-Jährigen für seine Arbeit und wünschten ihm für seinen nächsten Lebensabschnitt Gesundheit und alles Gute. Hamanns Nachfolger Michael Ertl wünschten sie einen guten Start. (AZ)

