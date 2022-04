60-Millionen-Euro-Projekt: Günzburg gibt den Weg für Logistikhalle frei

Plus Nahe der A8 im Günzburger Gewerbegebiet Deffingen Süd entsteht eine in mehrere Abschnitte teilbare Logistikimmobilie. 60 Millionen investiert der Projektentwickler.

Ein Investor aus Düsseldorf, die Habacker Holding, plant ein 60 Millionen Euro teures Vorhaben auf dem Kimmerle-Areal im Gewerbegebiet Deffingen Süd - das wurde im Sommer vergangenen Jahres bekannt. Die neu angestrebte Logistikimmobilie soll 500 Meter lang, 100 Meter breit und bis zu 15 Meter hoch werden, in diesem Jahr soll mit dem Bau gestartet werden. Der Stadtrat hat nun den Bebauungsplan beschlossen, nachdem bei der Beteiligung der Öffentlichkeit keine Einwände vorgebracht wurden, die das Vorhaben infrage stellen.