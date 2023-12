Wegen eines TikTok-Trends: Junge wird auf dem Schulhof verprügelt

Zum Geburtstag gab Schläge. Das soll sich auf einem Günzburger Schulhof ereignet haben. Hintergrund sei ein TikTok-Trend: Pro Lebensjahr gibt es einen Schlag.

Ein zwölfjähriger Schüler einer Günzburger Schule hat von seinen Mitschülern an seinem Geburtstag ein Geschenk der besonderen Art bekommen. Der Junge wurde laut Polizeibericht gegen seinen Willen dazu auserkoren, der Hauptakteur einer TikTok-Challenge zu sein. Hierbei „darf“ sich der Jubilar Schläge und Tritte abholen – und zwar genau so viel, wie er an Jahren alt geworden ist. Wie der Polizei nachträglich bekannt wurde, attackierten somit am vergangenen Mittwoch mehrere Mitschüler den Jungen auf dem Pausenhof. Er wurde zu Boden geworfen und anschließend getreten. Die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall sind bislang nicht abgeschlossen. (AZ)