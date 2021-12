Günzburg

vor 21 Min.

Wegen Platzbeschränkung: Nacht der Musicals im Günzburger Forum stark überbucht

Das Günzburger Forum beherbergt am Freitag "Die Nacht der Musicals".

Plus Nur ein Viertel der Plätze im Günzburger Forum darf derzeit belegt sein, für die Nacht der Musicals sind aber viel mehr Karten verkauft. Wie der Veranstalter das regelt.

Von Julia Greif

Wer eine Karte für "Die Nacht der Musicals" am Freitag, 10. Dezember, im Forum im Hofgarten gekauft hatte, könnte eventuell ohne Musical-Erlebnis nach Hause fahren. Denn die aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht in der Fassung vom 23. November vor, dass zum Beispiel im Kulturbereich "in Gebäuden [...] maximal 25 Prozent der Kapazität genutzt werden" dürfen. Das Problem: Für die Veranstaltung im Günzburger Forum wurden bereits seit Mai Tickets verkauft. Nun haben mehr Gäste eine Karte, als im Moment Platz nehmen dürfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen