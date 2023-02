Wegen Unachtsamkeit in Günzburg einem Auto aufgefahren

In Günzburg hat es gekracht, weil ein Verkehrsteilnehmer zu spät auf das vorausfahrende Fahrzeug reagierte.

In Günzburg auf der Höhe der Einmündung zur Daimlerstraße ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro entstand. Laut Polizeiangaben fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Lastwagen aus Richtung Gundelfingen kommend in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, konnte ein nachfolgender 26-jähriger Autofahrer aus Gründen der Unachtsamkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lastwagen auf. (AZ)