Weggerissene Motorabdeckung und zerstochene Reifen in Günzburg

Sachbeschädigungen in der Kapuzinergasse und im Lorenz-Götz-Weg in Günzburg. Um was die Polizei bittet.

Die Polizei ist gerade mit drei Sachbeschädigungen in Günzburg beschäftigt. In der Zeit zwischen Sonntagabend (gegen 20 Uhr) und Montagmorgen (4.45 Uhr) wurde an einem Kleinkraftrad, das in der Kapuzinergasse abgestellt war, die Motorabdeckung weggerissen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. An einem im Lorenz-Götz-Weg geparkten Auto wurde bereits in der Zeit von Samstag (Mitternacht) bis Sonntag (18 Uhr) der hintere linke Reifen von einem bislang unbekannten Täter zerstochen. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme durch die Beamten vor Ort erschien ein weiterer Geschädigter, der angab, dass bei ihm beide hinteren Reifen seines Autos in der Nacht vom 25. auf den 26. August zerstochen worden seien und er bislang noch keine Anzeige erstattet habe. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 500 Euro. Die Polizei Günzburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)