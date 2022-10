Günzburg

vor 22 Min.

Weichen für Kids & Company werden ohne Stephanie Denzler gestellt

Plus Ein Elternabend wirft ein Schlaglicht auf die Lage in der Günzburger Kindertagesstätte. Erzieherinnen fühlen sich zu wenig wertgeschätzt. Das soll sich zeitnah ändern.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

"Die Kindertagesstätte Kids & Company mit Sitz in Günzburg findet zurück zu ihren Wurzeln und geht gleichzeitig neue Wege." Das ist der Beginn einer Pressemitteilung, den die Vorsitzende des Trägervereins, Stephanie Denzler, am späten Donnerstagabend verbreitet hat. Dies sei in der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins beschlossen und am Donnerstag während des Elternabends vorgestellt worden. Dem Vernehmen nach soll es ein recht turbulenter Elternabend gewesen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen