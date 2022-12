Günzburg

06:30 Uhr

Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum Günzburg zeigt Krippenraritäten

Rudolf Kombosch (links) und Museumsleiter Raphael Gerhardt präsentieren im Heimatmuseum Weihnachten in Europa, Krippendarstellungen gehören auch dazu.

Plus In der Weihnachtsausstellung im Günzburger Heimatmuseum begeben sich Besucher auf eine Reise durch Europa. Warum die Betrachtenden auch Grausames erwartet.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Eine Weihnachtsausstellung ohne Krippen? Da würde dann doch etwas fehlen. Und so dürfen sich die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung " Weihnachten in Europa" im Heimatmuseum Günzburg, die am Samstag eröffnet wird, auch auf die eine oder andere Krippenrarität freuen und erstaunt sein, wie vielfältig es sein kann, wenn Bethlehem und die Geburt Christi aus Sicht der europäischen Nachbarn zu Gast im Heimatmuseum ist. Stadtarchivar Raphael Gerhardt findet: "Die Weihnachtsausstellung ist eine Reise durch Europa.

