Günzburg

vor 49 Min.

Welche Günzburger in Günzburgs römischer Vergangenheit gegraben haben

Plus Seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt sich die Stadt Günzburg mit ihrem römischen Erbe. Ein Vortrag im Heimatmuseum zeigt, dass viele Wunschträume dabei waren.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Historisch interessierte und aktive Günzburger können mit Stolz auf eine lange Tradition zurückblicken. In Kooperation von Historischem Verein, VHS und Heimatmuseum bot Julya Berzen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Heimatmuseum Günzburg, einen spannenden Einblick in die Anfänge der Erforschung des römischen Erbes von Günzburg durch Günzburger.

Das bürgerliche Interesse an der Geschichte entwickelte sich im 19. Jahrhundert. Als ehemalige Hauptstadt Vorderösterreichs versank die Stadt nach der Gründung des Königreichs Bayern in der Bedeutungslosigkeit einer Kleinstadt. Dem standen die kontinuierliche Industrialisierung und ein hohes bürgerliches und kulturelles Engagement für die Gemeinschaft entgegen. Auf wissenschaftlicher Ebene waren zahlreiche Fakultäten und Methoden noch nicht entwickelt. So gab es das Fachgebiet der Archäologie bis dahin nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen