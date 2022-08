Günzburg

vor 19 Min.

Flüsse sollen bei der Landesgartenschau eine zentrale Rolle spielen

Plus Günzburg richtet die Gartenschau ein Jahr früher aus als geplant. Was sich Günzburgs OB Gerhard Jauernig davon verspricht und womit Günzburg überzeugt hat.

Von Till Hofmann

An das Telefongespräch am Mittwoch um 8 Uhr wird sich Gerhard Jauernig später wohl gerne zurückerinnern: Eine enge Mitarbeiterin des bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber rief den Oberbürgermeister der Stadt Günzburg an. Der wichtigste Inhalt des Telefonats: Günzburg wird die Landesgartenschau ausrichten dürfen. Die 21.000-Einwohner-Stadt hat den Zuschlag erhalten – allerdings nicht für eines der Jahre zwischen 2030 und 2032, für das sich die Große Kreisstadt ursprünglich beworben hatte. Günzburg soll bereits ein Jahr früher, 2029, aufblühen. Der offensichtliche Hintergrund der Überlegungen: In die Region kommt bereits eine Landesgartenschau – nämlich nach Ulm und das im Jahr 2030. Die vermutlich übermächtige Konkurrenz jenseits der Donau hätte der Gartenschau in Günzburg für den ausgesuchten Zeitraum wohl nicht gutgetan: Im Schatten großer Bäume wächst es sich nicht so leicht. So aber setzt sich Günzburg 2029 zeitlich vor die baden-württembergische Landesgartenschau ein Jahr später in Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

