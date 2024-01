Günzburg

17:10 Uhr

Weltberühmte Arien und Operetten begeistern Publikum im Forum am Hofgarten

Plus Das Austria-Musiktheater begeisterte mit einem vielfältigen Programm und einem bestens aufgestellten Orchester in Günzburg. Es wurde romantisch, aber auch heiter.

Von Claudia Jahn

„Alles Walzer“! Es war mehr als eine gehörige Portion Operetten- und Walzerseligkeit, die die Besucher der „Wiener Jubiläumsgala“ des Austria-Musiktheaters am Dienstagabend im Forum am Hofgarten erlebten. Das Programm war gespickt mit einem Feuerwerk an berühmten Arien und Liedern, mit denen die sechs Solisten begleitet von einem bestens aufgestellten Orchester die Zuhörer erfreuten.

Was liegt näher, als solch einen Abend mit Werken aus Carmen, einem der größten Erfolge der Operngeschichte zu beginnen. Die Ouvertüre, gespielt vom hervorragenden Ensemble setzte bereits zu Beginn eine hohe Erwartung auf das folgende Konzert genauso wie die „Habanera“, die von Yulia Savrasova mit dem besonderen Timbre ihres einfühlsamen Mezzosoprans gesungen wurde. Weltbekannte Arien aus „Tosca“, „Don Carlos“, „Werther“ und „La Bohème“ rundeten den ersten Programmteil ab, der mit dem „Chanson Bohème“ aus Carmen, dieser großartigen Oper von Bizet, endete.

