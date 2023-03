Wenn der agile Senior plötzlich zum Pflegefall wird

Plus Um einen Krankenkassenbetrug dreht sich die Komödie „Alter schützt vor G´sundheit nicht“, mit der das Chiemgauer Volkstheater in Günzburg gastiert.

Ein hochaktuelles Thema hat das Stück, mit dem das Chiemgauer Volkstheater im Günzburger Forum gastierte: das Gesundheits-und Solidarsystem. „Alter schützt vor G´sundheit nicht“ von René Heinersdorff ist eine intelligent geschriebene Komödie, bei der sich – vor allem im zweiten Teil nach der Pause – die Handlung oft dreht und wendet, ohne dabei den Zuschauer zu überfordern.