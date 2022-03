Günzburg

Bei Günzburger Landwirten scheitert mehr Tierwohl an Bürokratie

Plus Die Landwirte Cornelia und Bernhard Rank wollen im Günzburger Stadtteil Wasserburg eine neue Halle als Großraumstall bauen. Doch die Behörden machen es ihnen schwer.

Von Walter Kaiser

Familie Rank hält Kühe, Kälber und Pferde. Auf ihrem Bauernhof am Ortseingang des Günzburger Stadtteils Wasserburg wollen und müssen Hofeignerin Cornelia Rank und ihr Vater Bernhard die neuen gesetzlichen Bestimmungen für mehr Tierwohl erfüllen – die Bürokratie macht ihnen die Umsetzung aber alles andere als leicht. Sauer ist Bernhard Rank vor allem auf das Amt für Landwirtschaft in Krumbach. Dem liege das Tierwohl offenkundig wenig am Herzen. Ansonsten ist die Landwirtsfamilie in einer Art Endlosschleife zwischen die Mühlsteine der Bürokratie geraten. Nachfragen beim Veterinäramt des Landkreises und beim Amt für Landwirtschaft haben wenig Erhellendes zutage gefördert.

