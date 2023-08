Wer hat den E-Scooter-Diebstahl am Günzburger Waldbad beobachtet?

Die Polizei in Günzburg beschäftigt der Diebstahl eines E-Scooters. Offensichtlich gibt es einen wichtigen Zeugen. Die Polizei hofft darauf, dass er sich meldet.

Einem Jugendlichen wurde während des Aufenthaltes im Waldbad am Dienstag sein E-Scooter gestohlen. Das Zweirad hatte der Junge vor dem Eingang des Bades abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. In diesem Zusammenhang meldete sich bereits ein aufmerksamer Mitbürger, dem diesbezüglich eine verdächtige Wahrnehmung aufgefallen ist. Er konnte gegen 18.30 Uhr einen Mann rufen hören: „He, der Roller gehört nicht euch“. Mit diesem Mann unterhielt sich der Mitbürger anschließend. Wie die Polizei verlauten ließ, konnte er erfahren, dass sich offensichtlich zwei junge Männer an dem E-Scooter zu schaffen machten.

Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Dieser couragierte Zeuge war bei der späteren polizeilichen Aufnahme nicht mehr vor Ort. Eine nähere Befragung zum Tatablauf und zu den zwei beobachteten Tätern könnte bei den polizeilichen Ermittlungen helfen. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet Zeugen, insbesondere den oben genannten Mann, sich bei unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)