Wer will hinter die Kulissen des Günzburger Volksfests blicken?

Die Günzburger Zeitung verlost Plätze einer exklusiven Führung, die am 14. August nachmittags auf dem Festgelände starten wird. Was Sie machen müssen, um dabei zu sein.

Es sieht so spielerisch, so leicht aus, wenn alles rund läuft beim Günzburger Volksfest. Aber es gibt auch eine Welt hinter der Glitzerwelt. Und in die wollen wir am Montag, 14. August eintauchen. Die Günzburger Zeitung vergibt insgesamt 25 Plätze für Einzelpersonen, Paare und Familien, die einmal hinter die Kulissen des Volksfests blicken wollen. Der Treffpunkt für die Tour an jenem Montag ist um 16 Uhr am Eingangsportal des Festplatzes am Auweg.

Aber wie kommt man an dieses exklusive Angebot für unsere Leserinnen und unsere Leser, unsere Userinnen und unsere User? Mit dem richtigen Timing und etwas Glück klappt das am Dienstag, 8. August. Drei Tage vor dem Volksfeststart wird unser Glückstelefon aktiviert. Wer zwischen 10 Uhr und 11 Uhr unter der Telefonnummer 08221/91755 anruft und durchkommt, kann – solange Plätze zur Verfügung stehen – die kostenlose Backstage-Führung buchen. Die Höchstzahl der Plätze für Familien liegt bei fünf. Die ersten Anruferinnen und Anrufer gewinnen. Es vor und nach den genannten Zeiten es zu versuchen, bringt nichts. Das Telefon ist exakt eine Stunde lang besetzt.

Freifahrten und Kostproben an Essständen

In den vergangenen Jahren haben sich die Backstage-Gäste im Festzelt den Betriebsablauf erklären lassen. Wie gelingt es, dass alles frisch auf den Biertisch kommt? Wie viele Bedienungen sind bei einem voll besetzten Zelt im Einsatz? Welche Speisen werden am häufigsten gewählt? Der Fantasie der Fragen sind kaum Grenzen gesetzt. Danach geht’s über den Platz mit allerlei technischen Erklärungen zu den Fahrgeschäften. Nach der Theorie folgt die Praxis mit Freifahrten. An einzelnen Essständen darf auch probiert werden.

Zum Abschluss laden Festwirt und die Stadt Günzburg zu einer Brotzeit ins Zelt ein. Das wird so gegen 18 Uhr sein – also etwa zwei Stunden nach dem Beginn der exklusiven Tour. Dieses "Rundum-Paket" wird seit einigen Jahren angeboten und auch gerne angenommen wie Georgine Fäßler berichtet. Sie ist im städtischen Ordnungsamt unter anderem für Veranstaltungen zuständig. "Die bisherigen Teilnehmer waren begeistert und dankbar für dieses Angebot", sagt sie über vergangene Führungen hinter die Kulissen.