Werkzeug, Maschinen und Cityroller in Günzburg gestohlen

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Diebstahls. In Günzburg wurden aus einem Keller eines Anwesens Werkzeug und Maschinen gestohlen.

Der Polizei in Günzburg wurde jetzt von einem Bewohner angezeigt, dass in den vergangenen vier Wochen aus einem Kellerabteil eines Wohnhauses in der Adalbert-Stifter-Straße verschiedene Wertgegenstände gestohlen wurden. Dabei handelt es sich unter anderem um einen Werkzeugkoffer, einen Winkelschleifer, eine Schlagbohrmaschine, eine sogenannte Giraffe (Schleifmaschine) und einen Cityroller.

Mehrere Gegenstände aus Kellerabteil in Günzburg gestohlen

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Personen oder zum Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)