Günzburg

18:30 Uhr

Werner Schmidbauer besingt auf der Gitarre die "Zeit der Deppen"

Werner Schmidbauer begeisterte in Günzburg mit einem Soloprogramm. Der bayerische Liedermacher bezog auch politisch Stellung in dieser seiner Meinung nach "Zeit der Deppen".

Plus Zum ersten Mal steht der bayerische Liedermacher ohne seine Kollegen auf der Bühne. Seine Solotour kommt beim Publikum in Günzburg bestens an.

Von Sandra Kraus

Es sind viele Botschaften, die der bayerische Liedermacher Werner Schmidbauer im Rahmen seiner Solotour mit dem Titel "Bei mir" seinem Publikum im Günzburger Forum am Hofgarten schenkt. Seine vielleicht deutlichste trägt der 61-Jährige auf der Brust. "Zeit der Deppen" steht da Weiß auf Schwarz geschrieben, und eigentlich waren die Shirts im Fanshop schon längst ausverkauft, doch Schmidbauer dachte sich wohl, wenn nicht jetzt, wann dann sollte diese Botschaft wieder sichtbar werden.

