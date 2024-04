Wertungsspiele des ASM Günzburg: Nur Einsen im Zeugnis der lokalen Blasmusik

Bei den diesjährigen Wertungsspielen des ASM 12 Günzburg erzielen alle teilnehmenden Kapellen sehr gute Ergebnisse.

Stellvertretender Bezirksvorsitzender Michael Fritz und Bezirksdirigent Christian Weng, die Cheforganisatoren des Events, sind nach einem anstrengenden, aber inspirierenden Tag sehr zufrieden. Alle 11 teilnehmenden Kapellen schnitten bei den jährlichen Wertungsspielen des Allgäu Schwäbischen Musikbunds Bezirk 12 Günzburg hervorragend ab. Mit über 85 Punkten und damit „sehr gutem“ oder sogar „ausgezeichnetem Erfolg“ bewiesen die Vereine, dass sich intensives Proben und detailgenaue Vorbereitung auszahlt.

Dabei gilt aber auch stets, dass nicht nur das Wettbewerbsergebnis im Vordergrund steht. Die eingehende Probenarbeit ermögliche nämlich nicht nur einen sensationellen Punktestand in der Gesamtwertung, sondern wirke sich auch sehr positiv auf die musikalische Leistungsfähigkeit der teilnehmenden Kapellen an sich aus. Dadurch stellen die Wertungsspiele auch einen antreibenden Qualitätsmotor für die gesamte musikalische Arbeit der Vereine dar – ganz im Sinne von „der Weg ist das Ziel“.

Junge Musikerinnen und Musiker aus Ichenhausen sind die Gewinner

Diesen probenintensiven Weg bestreiten auch immer mehr Kinder- und Jugendblasorchester der Region und nutzen die Wertungsspiele als einen Höhepunkt im musikalischen Jahr. Sieger in der Grundstufe wurde dieses Jahr mit 90,84 Punkten die Kinderblasmusik der Sing- und Musikschule Ichenhausen, doch auch das Nachwuchsorchester und das Vororchester der Musikschule Mindeltal schnitten mit sehr gutem Erfolg ab. Das Jugendorchester der Sing- und Musikschule Ichenhausen erzielte in der Unterstufe ganze 92,34 Punkte.

Aber auch die Ergebnisse der „Großen“, die in höheren Leistungsstufen antraten, ließen sich sehen. Punktesieger in der Mittelstufe wurde die Musikkapelle der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried mit 93 Punkten, die Oberstufe führte der Musikverein Langenau mit phänomenalen 96,51 Punkten an. Der Blasmusikverein Jettingen steigerte sein Niveau dieses Jahr sogar bis in die Höchststufe und nahm wohlverdiente 91,51 Punkte mit nach Hause.

Hervorragende Ergebnisse bei den Wertungsspielen

Der dreiköpfigen Jury wurde damit eine große musikalische Bandbreite und bunte Klangvielfalt von den teilnehmenden Gruppen dargeboten, welche diese mit hervorragenden Ergebnissen für Jugendblasorchester bis Stadtkapelle honorierte.

Das Forum am Hofgarten bot mit seiner besonderen Akustik dafür eine einzigartige Auftrittsmöglichkeit und lies Klassiker der Blasmusikliteratur wie auch melodischen Raritäten und anspruchsvolle sinfonische Werke in hellem Glanz erklingen. Die positiv angespannte und freudig-erwartungsvolle Stimmung der über 400 Musiker:innen übertrug sich so auch auf die hunderte Besucher:innen während des Tages, die mit tosendem Applaus „ihre“ Kapellen anfeuerten.

Abschließend dankte die Jury den Chef-Organisatoren der Wertungsspiele, Michael Fritz und Christian Weng und deren großen Helferteam aus Mitgliedern der Bezirksvorstandschaft und der Musikvereine Reisensburg und Wasserburg, da nur durch eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung ein solch inspirierender Tag für alle Beteiligten entstehen könne. (AZ)