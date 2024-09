Westbahn hält in Günzburg: Das kosten die Tickets

Ab dem 15. Dezember sollen Züge der Westbahn ab München erstmals weiter über Augsburg, Günzburg und Ulm bis nach Stuttgart fahren. Wie berichtet, bietet das private Unternehmen die Strecke zunächst zweimal täglich hin und retour mit einer Fahrzeit von rund 6,5 Stunden zum gewohnten Fahrplan an. Nun hat das Unternehmen mit Sitz in Österreich die Preise veröffentlicht.

Laut Unternehmensangaben wird es damit erstmals eine direkte Tagesverbindung zwischen Wien und Stuttgart sowie Salzburg und Stuttgart geben. Für die Strecke von Wien nach Stuttgart gibt Westbahn einen Preis ab 28,99 Euro an, auf der Strecke Salzburg – Stuttgart bereits ab 16,99 Euro. Die Westbahn nutzt für die Strecke eigenen Angaben zufolge Doppelstock-Zügen des Schweizer Herstellers Stadler, die mehr als 500 Ledersitze in drei Klassen und eine Steckdose bei jedem Sitz bieten. Auch eine kostenlose Sitzplatzreservierung soll es geben. Tickets können ab sofort unter westbahn.at gebucht werden. Nutzer des Deutschland-Tickets sowie der DB BahnCard sollen Ermäßigungen erhalten.



Die private Westbahn wurde im Rahmen der Bahn-Liberalisierung in der EU gegründet und fährt seit Dezember 2011 zwischen Wien und Salzburg, seit 2022 nach München und nach Innsbruck sowie seit Dezember 2023 nach Bregenz. Sie ist Unternehmensangaben zufolge eines der ältesten privaten Unternehmen im europäischen Schienenpersonenfernverkehr. (AZ)