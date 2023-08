Wie das Bier auf dem Günzburger Volksfest richtig in die Krüge fließt

Bei der Backstage-Tour durch das Günzburger Volksfest gibt es allerlei Eindrücke, was dort hinter den Kulissen passiert. Auch der Fahrspaß kommt nicht zu kurz.

Lust einmal einen Blick zu werfen, was auf dem Günzburger Volksfest alles im Hintergrund abläuft? Also das, was für den ganz normalen Volksfestgast nicht sichtbar ist? 25 Plätze für eine solche exklusive Führung hat die Günzburger Zeitung vergeben – anrufen, durchkommen und dabei sein – das Ganze zusammen mit der Stadt Günzburg, Schaustellern und der Festwirts-Familie Hahn.

Montag, 16 Uhr: Georgine Fäßler vom Ordnungsamt der Stadt Günzburg und zuständig für das Organisatorische wartet am Haupteingang, bis die Teilnehmenden, zu zweit oder in Gruppen bis zu fünf Personen, eingetroffen sind. Zu diesen zählen auch Heidi und Alfred Rüggenmann aus Kissendorf, die mit den Enkeln Selina und Rafael gekommen sind. Damit sie sehen, was dahinter alles passiert, wie Heidi Rüggenmann erklärt. Sogar ein Rathauschef ist dabei: Christoph Böhm, Bürgermeister des Marktes Jettingen-Scheppach, an seinem ersten Urlaubstag. Die Plätze für die fünfköpfige Gruppe aus Jettingen hat sich seine Schwester Elisabeth gesichert. „Danach wird alles ein bisschen klarer“, versichert Josef Eberhardt, seit mehr als 40 Jahren mit dem „Knusperhaus“ auf dem Günzburger Volksfest vertreten, der die Backstage-Tour ebenfalls begleitet.

25 Plätze hatte die Günzburger Zeitung verlost: Eine exklusive Führung durch das Günzburger Volksfest mit einem Blick, was hinter den Kulissen passiert. Foto: Peter Wieser

In die Maßkrüge auf dem Volksfest wird viel Bier und weniger Schaum gezapft

Dann mal los, entlang der Fahrgeschäfte und Verkaufswagen zum Herzstück des Günzburger Volksfests: der Schänke im Hahn-Zelt, wo Chef vom Dienst Philipp Keller bereits wartet. Eines der wichtigsten Dinge ist die Schankqualität des von der Günzburger Rad-Brauerei gebrauten Festbiers, welches letztlich mit dem entsprechenden Druck und Kohlensäuregehalt und in der richtigen Temperatur aus dem Zapfhahn in den Maßkrug fließen soll. „Das Bier muss würzig und ein besonderes Erlebnis sein“, betont Keller, der genauso den Ablauf erklärt, wie selbiges in möglichst kurzer Zeit von den Kellnerinnen und Kellnern zu den durstigen Besucherinnen und Besuchern gelangt. Schnell wird klar: Ein Schankkellner muss sein Handwerk verstehen – also viel mehr Bier und viel weniger Schaum, wie es die Versuche, einen Maßkrug zu füllen, zeigen.

Nächster Anlaufpunkt ist der „Breakdance“ direkt beim Festzelt. Dieter Zehle führt die Gruppe zunächst nicht auf, sondern unter sein von fünf Elektromotoren angetriebenes Fahrgeschäft mit den 16 sich drehenden Gondeln. Schon sind sie da, die Fragen: Wie behält man bei den vielen Kabeln den Überblick, wie lange dauert der Aufbau, was kostet so ein Fahrgeschäft? Zehle, gelernter Elektrotechniker, klärt auf: Die Aufbaudauer betrage je nach Lust und Laune und abhängig von Sonnenschein oder strömendem Regen dreieinhalb bis 27 Stunden und mit zwei Millionen Euro, jetzt nach Corona vermutlich auch mit drei Millionen, sei man dabei. „Nach zwei bis drei Generationen holt man das wieder rein“, fügt er scherzend hinzu. Der Theorie folgt die Praxis: Willkommen an Bord zu einer Fahrt im Breakdance und den Kick der Beschleunigung zu erleben, den man für kurze Zeit hat. „Schon cool“, sagen Yvonne und Matthias Winkler aus Offingen, als sie nach der Breakdance-Runde aus der Gondel steigen.





Einfach cool, so eine Fahrt im Breakdance? Natürlich durften auch verschiedene Fahrgeschäfte getestet werden. Foto: Peter Wieser

Von Schokofrüchten bis zum 52-Tonnen-Fahrgeschäft

Wie sieht es mit einer Fahrt im Starlight-Musik-Express aus, gerne auch Berg-und-Talbahn genannt? Das Ergebnis: „A bissle käsig und mit Sturmfrisur“, beschreibt Alfred Rüggenmann schmunzelnd die Gesichter. Baujahr 1979, Platz für 60 Personen und für den Transport bei einem Gewicht von insgesamt 52 Tonnen und einer Länge von 26 Metern bedürfe es einer Sondergenehmigung, erklärt Marco Beinhorn. Die Malereien setze ein Maler aus Hannover um. Etwas gemächlicher geht es beim Autoskooter Steinhart, ebenfalls seit mehr als 40 Jahren auf dem Günzburger Volksfest vertreten, zu. 250 Kilogramm wiegen die Autos, von denen eines umgedreht wird, um zu sehen, wie ein solches von unten aussieht.

Richtig lecker schauen die glasierten Früchte und Schokofrüchte am Verkaufswagen von Früchte Krug aus. Josef Krug hat extra einige Kreationen zum Probieren vorbereitet. Man arbeite mit einem Großlieferanten aus München zusammen, da gehe nichts aus, so Krug. Auch die Churros, spanisches Spritzgebäck aus Brandteig, zu denen Markus Weiss an seinem Crêpesstand einlädt, kommen hervorragend an und gegen Ende der Tour heißt es Büchsenwerfen bei Romeo Schubert, bevor es wieder ins Festzelt geht. Dort hat die Familie Hahn zu einer Brotzeit und einer frischen Maß Festbier eingeladen.

Die Teilnehmerinnen sind begeistert und sich einig: „Man sieht das alles sonst niemals“, sagt Edith Hübner aus Jettingen. Überhaupt: Wie käme man sonst mit den Schaustellern ins Gespräch? Alle sind freundlich und zuvorkommend. Und was hat am besten gefallen? „Alles“, erklärt Hans-Walter Becker aus Offingen. Auch wenn er sich nicht, wie er sagt, in jedes Fahrgeschäft „reinhocken täte“.