Gratisauftritt: Die Günzburger Musikschule gibt einen aus

Plus Die Städtische Musikschule Günzburg spendiert zu ihrem 40-jährigen Bestehen ein Gratiskonzert. Außerdem dürfen 700 Grundschulkinder ins Legoland.

Von Till Hofmann

Für Jürgen "Joe" Gleixner ist es ein besonderer Anlass – und deshalb fasste er den Plan, "etwas Besonderes" auf die Beine zu stellen. Die Städtische Musikschule Günzburg feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen. Davon sollen alle profitieren, die mit Musik etwas anfangen können und die dafür erst noch gewonnen werden müssen. Am 22. Mai ist ein "Charity-Konzert" geplant. Mit anderen Worten: Alle Interessierten können an jenem Sonntagabend ab 19.30 Uhr gratis im Forum am Hofgarten miterleben, dass Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule nicht nur in der Theorie stark sind. In ihren Bands geben vier Vertreter der Günzburger Musikschule jeweils ein halbstündiges Beispiel dafür, wie vielfältig Musik sein kann.

