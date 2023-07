Wie die Präventionsstelle in Günzburg Straftaten verhindert

Die Einrichtung für psychisch Kranke, die zu Gewalt neigen, ist die einzige in Schwaben. Am Standort in der Günzburger Innenstadt fehlt nur noch ein Facharzt.

Mit dem Ziel, Straftaten zu verhindern, ist im vergangenen Dezember in der Günzburger Innenstadt eine Präventionsstelle für psychisch kranke Menschen entstanden, die zu Gewalt neigen. Es ist die einzige Einrichtung in Schwaben. Inzwischen ist sie in Vollbetrieb. „Wir haben bereits mehrere feste Patienten und Patientinnen in unserem Behandlungsprogramm“, teilte Leiterin Carolin Schunn mit. Außerdem seien inzwischen fast alle Personalstellen besetzt – außer die eines Facharztes. Bezirkstagspräsident Martin Sailer stattet der Präventionsstelle jetzt einen Besuch ab.

Präventionsstelle wird vom Bayerischen Sozialministerium finanziert

Die Präventionsstelle ist seit 1. Dezember 2022 in Betrieb. Sie wird vom Bayerischen Sozialministerium finanziert. Weil aber einige Stellen erst noch besetzt werden mussten, konnte man nicht gleich voll durchstarten. Nach Auskunft von Prof. Manuela Dudeck handelt es sich vor allem um Menschen mit Diagnosen aus dem chronisch schizophrenen Spektrum oder um solche mit einer Persönlichkeitsstörung. Sie sollen davor bewahrt werden, Straftaten zu begehen, die eine längere Behandlung im Maßregelvollzug zur Folge hätten. Die Ärztliche Direktorin: „Es sind zumeist Erkrankungen, die medikamentös gut behandelt werden können.“

Wie sie weiter erläutert, neigen nur sehr wenige Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, zu Gewalt. „Menschen mit einer Psychose leben in ihrer ganz eigenen Welt. Sie hören Stimmen, haben Wahnvorstellungen oder fühlen sich verfolgt – und manche von ihnen werden dann gewalttätig.“ Unter dem Motto „Stopp die Gewalt in Dir!“ wollen die Mitarbeitenden in der Präventionsstelle ihnen spezielle Hilfe anbieten. Damit sollen Straftaten verhindert und potenzielle Opfer geschützt werden.

Ab 15. Juli unterstützt eine Psychologin der Forensischen Klinik das Team

Sozialpädagogin Carolin Schunn und Pflegefachkraft Simone Holm waren die beiden ersten Mitarbeiterinnen in der Präventionsstelle. Seit 1. April arbeitet auch die Medizinische Fachangestellte Maike Welsch dort. Überbrückungsweise unterstützt Psychologin Lea-Mara Vorreiter von der Forensischen Klinik das Team. Ab 15. Juli wird Sarah Karrasch als Psychologin das Team an drei Tagen in der Woche verstärken. Damit fehlt „nur“ noch der oder die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Bis er oder sie gefunden ist, hilft die Klinik weiter aus.

Sehr erfreulich sei die zunehmend enge Kooperation mit den Netzwerkpartnern außerhalb des BKH. „Wir haben gute Kontakte zu den Gemeindepsychiatrischen Verbünden (GPV), zur Polizei, den Justizvollzugsanstalten und vielen mehr geknüpft. Man kennt uns inzwischen immer mehr wirklich gut“, stellte Carolin Schunn fest. Die Öffentlichkeitsarbeit laufe aber weiter. In der 120 Quadratmeter großen Einrichtung in der Otto-Geiselhart-Straße klingelt häufig das Telefon. Auch die Bewährungshilfe ruft regelmäßig an. Bezirkstagspräsident Sailer, zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Bezirkskliniken, zeigte sich von der Arbeit des Teams beeindruckt. „Ihre Arbeit ist sehr wertvoll“, betonte er gegenüber den Mitarbeitenden. (AZ)