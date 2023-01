Günzburg

vor 32 Min.

Wie ein Flüchtling aus Syrien sein Leben in Günzburg aufbaut

Plus Mahmoud Hadad ist nach über sieben Jahren in Deutschland endgültig angekommen: Was er dafür getan hat, wie ihm geholfen wurde und warum er glücklich in Günzburg ist.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Für viele Menschen war es ein Bedürfnis, in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Feuerwerk zu greifen: Auch weil es vermutlich für die meisten ausreichend Anlass gab, mit den Raketen das alte Jahr zum Mond zu schießen. Da kann Mahmoud Hadad, 27 Jahre alt, nicht einstimmen. "2022 war für mich das beste Jahr meines Lebens", sagt der Flüchtling aus Syrien, der dabei ist, in Günzburg seine Existenz aufzubauen. Eine Rückkehr in die alte Heimat schließt er nicht aus, wenn der Bürgerkrieg beendet ist. Inzwischen hält er fast zwölf Jahre an.

