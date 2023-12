Günzburg

18:00 Uhr

Wie eine Günzburger Realschule an den DDR-Aufstand erinnert

Plus Schülerinnen und Schüler der Maria-Ward-Realschule stellen Tafeln aus, die die Geschehnisse um den 17. Juni 1953, dem ehemaligen Tag der Deutschen Einheit, aufzeigen.

Von Claudia Jahn

Dass ein deutscher Staatsbürger als Zeitzeuge über das politische Geschehen im Deutschland der Nachkriegszeit berichtet und dabei von erlebten Repressalien erzählt – das können sich junge Menschen in unserem so freien und demokratischen Land kaum vorstellen. Um genau dieses Thema bei den Schülerinnen und Schülern der Maria-Ward-Realschule zu sensibilisieren, hat die Geschichtslehrerin Claudia Huber im Rahmen eines Projektseminars die Geschehnisse rund um den 17. Juni 1953 zum Thema gemacht. Neben einer Dauerausstellung zu dem Volksaufstand in der DDR war zur Ausstellungseröffnung auch Jens Hase eingeladen, das als ehemaliger DDR-Bürger von seinem persönlichen Schicksal berichtete.

Heute ist der 3. Oktober, der Tag, an dem der Einigungsvertrag der DDR mit der BRD unterzeichnet wurde, als fester Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit in den Köpfen der Bevölkerung verankert. Der 17. Juni, der seit 1953 bis 1990 als Tag der Deutschen Einheit gefeiert wurde und an den blutig niedergeschlagenen Volkaufstand in der DDR erinnerte, gerät mehr und mehr in Vergessenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen