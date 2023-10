Wie Günzburger Realschüler in Afrika geholfen haben

Plus Der Flug nach Tansania war anfangs eine Idee, die häufig belächelt worden ist. Bis einige Schülerinnen und Schüler den Plan mit ihrer Lehrerin einfach umgesetzt haben.

Arbeitsgemeinschaften (AGs) außerhalb des regulären Unterrichts an den Schulen sind eine feine Sache. Sie ermöglichen Jugendlichen, sich über das allgemeine Lernpensum hinaus mit Themen zu beschäftigen, die sie besonders interessieren und auch ihr persönliches Erfahrungsfeld erweitern. Dass man mit entsprechendem Engagement im Zuge einer solchen AG viel Gutes erreichen kann, das erleben die Schülerinnen und Schüler der Fairtrade-AG der Dominikus-Zimmermann-Realschule seit vielen Jahren unter der Leitung ihrer Lehrerin Stefanie Köppler.

Nicht nur innerhalb der Arbeitsgemeinschaft ist es der Religionslehrerin ein Anliegen, ihren Schützlingen ein Gefühl dafür zu geben, dass das gutbürgerliche Leben, das wir in unseren Breiten genießen, keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist und Menschen in anderen Ländern um ihre Existenz kämpfen müssen.