Wie in Günzburg "Yakari und Kleiner Donner" zum Leben erweckt werden

Plus Ein Comic und eine Zeichentrickserie sind die Vorlagen für eine Zirkus-Pferdeshow auf dem Günzburger Volksfestplatz, die vor allem die jungen Zuschauer mächtig beeindruckte.

In die wundersame Welt der beliebten Zeichentrickfigur Yakari sind begeisterte Kinder und ihre Begleiterinnen und Begleiter am Donnerstagnachmittag eingetaucht. Sie waren Augenzeugen der Premiere im nahezu voll besetzten Zelt auf dem Günzburger Volksfestplatz.

Die Geschichte von Yakari und seinem Pferd "Kleiner Donner" ist ein reizendes modernes Märchen über die Welt der Sioux, die im Einklang mit der Natur leben nach dem Grundsatz, dass Menschen und Tiere eine große Familie bilden.