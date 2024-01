Günzburg

Wie ist die Lage nach dem Brand in der Günzburger Seniorenwohnanlage?

Bei einem Brand in Günzburg sind am Montag drei Personen verletzt worden.

Plus In einer Wohnanlage in der Belvederestraße ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden verletzt und ein hoher Schaden ist entstanden.

Die Nacht von Montag auf Dienstag war für die Bewohnerinnen und Bewohner einer Günzburger Seniorenwohnanlage wohl ein Schock. Denn am späten Montagabend war im Dachstuhl des Gebäudes in der Belvederestraße ein Feuer ausgebrochen. Gegen 23 Uhr bemerkte ein Passant den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Kurz darauf wurde das Gebäude geräumt. Die zehn Bewohner der Seniorenwohnanlage konnten diese eigenständig verlassen. Nur die Frau, die in der Dachgeschosswohnung lebt, schaffte es nicht mehr ohne Hilfe.

Die Frau machte sich, so der Günzburger Stadtbrandinspektor Christoph Stammer, durch Hilfeschreie an ihrem Fenster bemerkbar. Mithilfe einer Drehleiter konnte die Bewohnerin aus der Wohnung befreit werden, in der auch das Feuer ausgebrochen war. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. So wurde auch verhindert, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreift. Angerückt waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Günzburg, Denzingen und Leipheim sowie des THW Günzburg, der Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung des Landkreises und der Kreisbrandinspektion.

