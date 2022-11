Wie man Einbrechern das Leben schwer machen kann

Plus Die Polizei informiert im Gewerbegebiet Günzburg-Deffingen mit einem Info-Truck über Einbrecher und deren Methoden. Was hinter dem Drei-Säulen-Konzept steckt.

Gelegenheit macht Diebe. „Das gilt auch für Einbrecher“, sagt Kriminalhauptkommissar Mark Schmid, der am Sonntag im Gewerbegebiet Günzburg-Deffingen den Informationstruck „Einbruch“ des Landeskriminalamts Baden-Württemberg begleitete. Etwa 200 Tage im Jahr ist das spezielle Fahrzeug unterwegs. Der Kriminalpolizeiliche Fachberater, Mark Schmid, berät zum Beispiel als Begleitperson des Trucks Bürgerinnen und Bürger im gesamten Präsidiumsbereich Süd/Südwest ( Kempten).