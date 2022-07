Wie sich fünf Persönlichkeiten für ein lebenswertes Günzburg einsetzen

Plus Oberbürgermeister Gerhard Jauernig verleiht silberne und goldene Ehrenamtsmedaillen und würdigt damit das langjährige Engagement von vier Männern und einer Frau.

Mit einem kleinen Festakt würdigte die Stadt Günzburg fünf Persönlichkeiten, die sich über Jahrzehnte mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit für die Stadt, die Gemeinschaft, die Heimat eingesetzt haben. Wie Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betonte, trage das Ehrenamt maßgeblich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, es schaffe Angebote, von denen alle profitieren, auch diejenigen, die sie ermöglichen. Denn im ehrenamtlichen Engagement kann sich jeder nach seinen Fähigkeiten und Interessen einbringen und etwas Sinnstiftendes für die Gemeinschaft leisten.