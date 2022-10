Günzburg

vor 51 Min.

Wie unter dem Haus Habsburg die Stadt Günzburg aufblühte

Günzburgs Stadtarchivar und Leiter des Heimatmuseums, Raphael Gerhardt, hat das im Wißner-Verlag erschienene Buch über die Habsburger in Schwaben herausgegeben.

Plus Ein neues Buch beleuchtet viele unbekannte Seiten der Habsburger-Herrschaft in der Region, die ein halbes Jahrhundert andauerte. Am Mittwoch wird es vorgestellt.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Es ging ordentlich bergab mit der Stadt Günzburg, als die Habsburger Herrschaft nach einem halben Jahrhundert 1805 endete. Der Niedergang traditioneller Branchen wie die der Leinwandproduktion unterstrich auf ökonomischen Feld den politischen Bedeutungsverlust der Stadt, die sich zuvor noch als Hauptort der habsburgischen Markgrafschaft Burgau definierte – Münzprägestätte inklusive.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen