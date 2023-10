Wildunfall mit Reh vor der Günzburger Donaubrücke

Das Tier verendete nach dem Zusammenprall. Der Fahrer hatte offensichtlich keine Chance, auszuweichen.

Ein Mann befuhr am Dienstag gegen 2.30 Uhr mit seinem Auto die Heidenheimer Straße in Günzburg in südlicher Richtung, als ihm kurz vor der Donaubrücke ein Reh vor das Fahrzeug lief. Der Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Tier mit seinem Wagen frontal. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. (AZ)