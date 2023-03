Wildunfall verschleiert? Jäger aus dem Kreis Günzburg muss Strafe zahlen

Plus Ein Jäger aus dem Landkreis Günzburg soll ein Reh totgefahren und den Unfall verschleiert haben. Vor Gericht zeigt sich: Es hat sich anders zugetragen.

In der Regel wird er angerufen, wenn in seinem Revier ein Wildunfall passiert ist. In diesem Fall war ein Jäger aus dem nördlichen Landkreis selbst in einer Nacht im Frühjahr vergangenen Jahres in einen Unfall mit einem Reh verwickelt. Laut Anklage soll er gegen 1.27 Uhr auf einer Landstraße im Kreis Günzburg mit einem Reh zusammengestoßen sein, das stark verletzt wurde und schließlich an der Unfallstelle starb. Der Jäger hätte sich, so stand es weiter in der Anklage, unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern und den Revierinhaber sowie die Polizei zu informieren.

Bis zu 50.000 Euro hätte er zahlen müssen, wenn es wie beschrieben passiert wäre. Denn die Nichtmeldung eines Wildunfalls ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, was eine Straftat darstellt und geahndet wird. Doch die relativ kurze und unkompliziert verlaufende Gerichtsverhandlung im Amtsgericht Günzburg stellte die Situation etwas anders dar.

Hat er das Reh bei Mindelaltheim nur gestreift oder war es tot?

Der Jäger aus dem nördlichen Landkreis schilderte die Nacht so: Er sei mit seinem Lkw unterwegs in Richtung Mindelaltheim gewesen, als auf einmal zwei Rehe über die Straße liefen. Eines davon wurde später tot auf der Straße gefunden. "Ich dachte, ich hätte es nicht erwischt", sagte der Mann vor Richter Martin Kramer. Denn weder auf der Straße sei Blut gewesen, noch an seinem Wagen. Erst als im Lkw die Warnmeldung "Sensor reinigen" aufleuchtete, kontrollierte er die Front des Wagens genauer und sah, dass der Sensor herunterhing und das Glas des Lichts leicht gesprungen war. "Zwei Härchen von einem Reh klebten daran. Das war alles", so der Jäger, der Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegte, weswegen es erst zur Verhandlung kam. "Wenn dort ein totes Reh gelegen wäre, hätte ich es doch auf die Seite gezogen und die Polizei gerufen."

Auch als er die Strecke zurückfuhr, sei auf der Straße kein Blut gewesen. Woher also das tote Reh und der Vorwurf? Tatsächlich ereigneten sich in dieser Nacht zwei Wildunfälle im Landkreis. Das bestätigte der Zeuge, ein Polizeibeamter aus Burgau, der damals im Einsatz war. Eigentlich habe er wegen des anderen Unfalls mit dem Jäger telefoniert, als dieser sagte, er hätte an dieser Stelle fast auch einen Wildunfall gehabt. Aber eben nur fast, das Reh sei in ein Rapsfeld gesprungen. Weil auf der Straße allerdings doch ein totes Tier lag, ermittelten die Beamten gegen den Mann.

Gericht Günzburg: Kein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Laut Anwalt des Jägers hätte es sein können, dass das Reh zwar angefahren wurde, allerdings weiterlaufen konnte und erst später auf dem Mittelstreifen starb. Er plädierte für einen Freispruch. Richter Kramer sah es ähnlich: "Ich will die Sache nicht überbewerten. Hätten Sie es nicht am Telefon bei der Polizei gemeldet, wäre die Sache wahrscheinlich im Sande verlaufen." Ein Vorsatz lag laut Gericht keinesfalls vor. Für eine Einstellung reichte es aber auch nicht ganz. Kramer sah höchstens eine fahrlässige Ordnungswidrigkeit, da der Beschuldigte den Vorfall nicht unverzüglich gemeldet habe, sondern erst nach mehreren Stunden. Mit einer Geldbuße von 100 Euro plus den Kosten des Verfahrens fiel die Strafe aber wesentlich geringer aus als das Bußgeld, das wegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hätte fällig werden können.

