Wildunfall verursacht hohen Sachschaden

Im Abendverkehr springt ein Reh in das Fahrzeug eines Pkw-Fahrers und beschädigt es. Das Tier muss an der Unfallstelle getötet werden.

Am Sonntagabend hat sich in Günzburg ein Wildunfall ereignet. Um 19.15 Uhr war ein Mann mit seinem Pkw auf der Alois-Mengele-Straße in Richtung der Bundesstraße B 16 unterwegs, als ihm ein Reh von rechts kommen in die rechte Fahrzeugseite sprang. Das Reh blieb laut Polizeibericht nach dem Zusammenstoß verletzt liegen und musste getötet werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)