Günzburg

17:00 Uhr

Willy Astor beschert in Günzburg einen Abend mit Eindrücken für alle Sinne

Viele Lachsalven und einen sehr facettenreichen Abend bescherte Willy Astor dem begeisterten Publikum im Forum am Hofgarten.

Plus Sänger und Komödiant Willy Astor begeistert seine Fans nicht nur mit verrückten Wortspielen, sondern auch mit Gitarrenvirtuosität vom Feinsten.

Von Claudia Jahn

Wer kennt sie nicht, diese Wortverdrehungen und Wortspiele mit bekannten Begriffen, die durch eine andere Betonung völlig sinnentfremdet werden. Einen ganzen Abend lang diese in geballter Form zu erleben, das hatte schon eine besondere Qualität. Das war an der Reaktion der vielen Willy Astor Fans im ausverkauften Forum am Hofgarten abzulesen.

Es war kein Abend, an dem man sich von einem fortlaufenden Feuerwerk von Gags eines Comedians so einfach mal hätte berieseln lassen können. Wer Willy Astor kennt, weiß, dass man genau zuhören muss, um den teilweise doch recht spitzfindigen Wortwitz zu erkennen und herauszuhören. Damit seine Spitzen auch richtig aufgenommen wurden, legte der Entertainer gelegentlich eine kleine Denkpause ein und wiederholte die eine oder andere Pointe nachhaltig, bis er den gewünschten Lacher erntete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

