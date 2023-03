Wird aus dem Günzburger Schandfleck ein Hotel?

Plus Seit weit mehr als 15 Jahren verfällt der Gebäudekomplex entlang der Bahnhofstraße zusehends. Nun gibt es einen Funken Hoffnung, dass sich daran etwas ändert.

Zu zweifelhafter Bekanntheit haben es in den vergangenen Jahren die leer stehenden Gebäude zwischen Maria-Theresia-Straße und Dillinger Straße gebracht. Der schäbige Häuserkomplex in der Bahnhofstraße mit den Gebäuden 3, 3A und 5 wird von vielen Günzburgern lapidar als "Schandfleck" bezeichnet. Viele Menschen warten darauf, dass sich an dem desolaten Zustand etwas ändert, die Gebäude saniert oder gleich komplett abgerissen werden und das Areal neu bebaut wird. Nun gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sich nach Jahren des Stillstands endlich etwas bewegt.

In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Günzburger Bauausschuss mit dem Dauerthema. Es ging zwar nur um eine Bauvoranfrage, aber die löste doch verhaltenen Optimismus im Gremium aus. Der Antragsteller wollte mit diesem Schritt wissen, ob die Errichtung eines Hotels Garni an dieser Stelle planungsrechtlich möglich ist. In der Hotelbranche versteht man unter Garni, dass Übernachtungen mit Frühstück und ohne weitere Mahlzeiten zur Verfügung stehen.

Maximal 30 Gästezimmer könnten in dem Hotel in der Bahnhofstraße Günzburg entstehen

Laut Stadtverwaltung möchte der Antragsteller den Gebäudekomplex so weit es geht erhalten. Bedeutet, dass die Außenwände und teilweise auch Innenwände stehen bleiben und ertüchtigt werden. Die Gebäude sollen durchgehend dreigeschossig sein, eventuell könnte ein ausgebautes Dachgeschoss für Personal und Technik entstehen. Maximal 30 Gästezimmer inklusive Frühstücksraum und Empfang sollen laut Bauvoranfrage entstehen.

Die Eingangstüre der ehemaligen Schwaben-Apotheke ist stark beschädigt. Foto: Michael Lindner

Vor vielen Jahren waren in den drei Gebäuden in der Bahnhofstraße eine Gaststätte, eine Metzgerei und die Schwaben-Apotheke untergebracht. Von der Apotheke gibt es noch immer einen deutlich sichtbaren Schriftzug, die ehemalige Eingangstüre aus Glas ist inzwischen stark beschädigt. Die daneben befindliche Nachtglocke hat seit langem niemand mehr betätigt und lange ist es her, dass durch den darunter liegenden Einwurfschlitz Rezepte abgegeben wurden.

Glasflaschen und alte Autoreifen auf dem Gelände der Bahnhofstraße 3 bis 5

Hinter vielen Schaufensterscheiben der drei Gebäude sind Holzplatten angebracht und die Vorhänge zugezogen. Ein Blick ins Innere ist nur schwer möglich, trotzdem sind einige Kartons und etwas Mobiliar zu erkennen. Rund um den Gebäudekomplex liegt Müll, hauptsächlich Glasflaschen. Aber auch alte Autoreifen und sonstiger Unrat sind auf dem Gelände zu sehen. Ein harter Kontrast zum schicken und in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Einrichtungshaus Vanoni.

Nachdem die Stadt Günzburg, die nicht Eigentümer des Gebäudekomplexes in der Bahnhofstraße ist, in den vergangenen Jahren mehrere Kaufinteressenten erfolglos vermittelt hat und die eigenen Kaufversuche scheiterten, gibt es nun also eine Bauvoranfrage für ein Hotel. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sprach, wenn tatsächlich ein Hotel entstehe, von einer idealen Nutzung: "Wir sehnen uns danach, dass an diesem unansehnlichen Bereich eine Neuausrichtung erfolgt."

Hotel nahe dem Bahnhof eine Bereicherung für die Stadt Günzburg

Stadtrat Günter Renz (SPD) bezeichnete den möglichen Baukörper als sehr massiv, machte aber deutlich, dass alles besser sei, als der aktuelle Zustand. Hans Kaltenecker (UWB) freute sich über die Bauvoranfrage und bezeichnete das Hotel als Bereicherung, das auch wegen der Nähe zum Bahnhof einen guten Standort aufweise. Er mahnte zugleich, dass die Parkplatzsituation gelöst werden müsse, denn oberirdische Parkplätze seien an der Bahnhofstraße rar.

Martin Endhardt (GBL/Grüne) erwähnte das Prinzip Hoffnung, dass sich an der seit Jahren unschönen Situation etwas verbessere. Diesen Hoffnungsschimmer sollte man nicht zurückweisen und das Vorhaben als planungsrechtlich zulässig erachten. Ähnlich sah es Thomas Ermer (CSU): Es sei noch viel zu früh, um in Euphorie zu verfallen. Ob wirklich jemals ein Bauantrag gestellt werde, sei eine ganz andere Frage. Das Vorhaben füge sich in die Umgebung ein und sei deswegen zulässig; dies war die einstimmige Meinung des Bauausschusses. Sollte das Projekt weiterentwickelt und konkretisiert werden, wird auch der Gestaltungsbeirat mit einbezogen, erklärte Stadtbaumeister Georg Dietze zum Schluss der Diskussion.