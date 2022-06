Wirt schlägt in Günzburg einem Gast mit der Faust ins Gesicht

Ein Wirt hat in Günzburg am Sonntagabend die Beherrschung verloren. Nach gegenseitigen Beleidigungen ist seine Faust im Gesicht des Gastes gelandet.

Wegen Körperverletzung und Beleidigung ermitteln die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Günzburg. Demnach kam es am späten Sonntagabend zu unschönen Szenen in einem Café am Stadtberg in Günzburg. Laut Polizei habe ein 56-jähriger Gast noch ein alkoholisches Getränk bestellen wollen.

Günzburger Wirt will keinen Alkohol servieren und schlägt zu

Doch das verweigerte der 49-jährige Wirt, weswegen es zum Disput zwischen den beiden Männern kam. Im Verlauf dessen verlor der Wirt die Beherrschung und schlug den Gast mit der Faust ins Gesicht. Bei den Streitigkeiten wurde der Wirt vom Gast massiv beleidigt. (AZ)