Wirt vom Gasthof Zur Münz verrät für Silvester energiesparendes Geheimrezept

Es muss an Silvester nicht immer Raclette sein: Davon ist auch Matthias Walz vom Hotel-Brauereigasthof Zur Münz in Günzburg überzeugt und holt ein Rezept aus seinem Fundus.

Kaum ist die Weihnachtsgans verschmaust, steht mit dem Silvesterabend der nächste Festtag an, der in Deutschland den Stromverbrauch in die Höhe treibt. Ähnlich der „Gänsebraten-Spitze“ an Weihnachten gibt es zu Silvester die „Raclette-Spitze“, wenn der Raclette-Grill eingeschaltet wird, um Käse zu schmelzen und zu grillen. Wir fragten Matthias Walz, der seit 2008 mit seiner Frau Katharina den historischen Hotel-Brauereigasthof Zur Münz in Günzburg gepachtet hat, nach einem Rezept für ein leckeres Silvestermenü ohne großen Energieaufwand und machbar für Nicht-Profi-Köche. Tatsächlich hat der Gastwirt etwas in seiner Geheimschatulle gefunden.

Walz ist Koch aus Leidenschaft, er präsentiert als Silvestermenü zum Nachkochen eine kalte Vorspeise mit Serrano-Schinken und Preiselbeersahne, einen Hauptgang mit Schweinefilet, Gemüse und Tagliatelle und zum Dessert eine fluffige Schokoladen-Mousse. Das Mousse-Rezept ist aus seiner Geheimschatulle, bisher kannten es nur sehr, sehr wenige. Der gebürtige Ulmer übernahm es von seinem Lehrchef im Hotel Post in Schwaighofen. Seine weiteren Stationen waren in Nesselwang, im Wiley-Club in Neu-Ulm, ab 2001 in der Sportgaststätte Wasserburg.

Warum die Gastwirtfamilie aus Günzburg nicht mehr weg will

Seit 2008 ist Familie Walz im „Münzle“, wie es Matthias Walz liebevoll nennt. „Wir gehen hier nicht mehr weg“, ist er sich sicher. Das historische Haus, die bleiverglasten Fenster, die Lage am Marktplatz und die tollen Gäste, die zum Teil seit 21 Jahren zu ihnen zum Essen kommen oder Stammgäste im Hotel sind, möchte er nicht missen. Silvester ist für ihn ein ganz normaler Arbeitstag. Und Walz legt auch keinen Wert darauf, sinnlos zu böllern oder Raketen in den Himmel zu schießen. Für das neue Jahr wünscht er sich, dass alle gesund bleiben. Seine Frau Katharina nickt zustimmend und wünscht sich außerdem noch Frieden. Die beiden haben sich 1997 bei der Arbeit kennengelernt, er war Küchenchef, sie Azubi zur Restaurantfachfrau in den Klosterbräustuben in Oberelchingen. Vor der Hochzeit stellte Matthias die entscheidende Frage „Kannst Du arbeiten?“. Dass das „Ja!“ von Katharina keine Verlegenheitsantwort war, dürfte allen klar sein, die das Ehepaar zusammen mit den beiden Kindern Alexander, 15, und Anna-Maria, 9, in der „Münz“ tagtäglich erleben.

Anleitung für das Rezept zum Nachkochen

Walz stellt das Rezept für das Silvestermenü zum Nachkochen vor und merkt an, dass man dazu kein Profikoch sein müsse.

Vorspeise: Honigmelonenschiffchen mit Serrano-Schinken und Preiselbeeren – Die Honigmelone halbieren und die Kerne mit dem Esslöffel entfernen. Melone in Schnitze schneiden und das Fruchtfleisch von der Schale lösen, klein schneiden und wieder auf die Schale legen. Sahne steif schlagen und die Preiselbeermarmelade unterheben. Melonenschiffchen, drei Scheiben Serrano-Schinken und einen Esslöffel Preiselbeersahne auf einem Teller anrichten. Dazu frisches Baguette reichen.

Honigmelonenschiffchen mit Serrano-Schinken und Preiselbeeren – Die Honigmelone halbieren und die Kerne mit dem Esslöffel entfernen. Melone in Schnitze schneiden und das Fruchtfleisch von der Schale lösen, klein schneiden und wieder auf die Schale legen. steif schlagen und die Preiselbeermarmelade unterheben. Melonenschiffchen, drei Scheiben Serrano-Schinken und einen Esslöffel Preiselbeersahne auf einem Teller anrichten. Dazu frisches Baguette reichen. Hauptgang : Schweinefilet auf Tagliatelle mit Rahmchampignons und Brokkoli – Die Champignons putzen, vierteln und in einem Kochtopf mit etwas Wasser und Salz abkochen und in ein Sieb geben. Den Brokkoli zerteilen und ebenfalls im Salzwasser kochen. Die Tagliatelle im Salzwasser nach den Angaben auf der Nudel-Packung kochen und in einem Sieb abgießen. Butter in einen Topf geben, die Zwiebel würfeln und in der Butter glasig anschwitzen. Mehl dazugeben und unter ständigem Rühren das Wasser und die Sahne dazugeben. Abgeschmeckt wird die Soße mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker. Wer möchte, kann auch etwas Gemüsebrühe hinzugeben. Zum Schluss die Champignons und den klein geschnittenen Schnittlauch dazugeben. Das Schweinefilet in acht gleiche Stücke schneiden, mit einer Mischung aus Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und in der Pfanne anbraten. Die Tagliatelle in einer zweiten Pfanne mit etwas Butter und einer Prise Salz erhitzen. Den Brokkoli in etwas Butter schwenken. Wer möchte, kann die Butter mit Mandelblättchen verfeinern. Zum Schluss die Tagliatelle mittig auf den Tellern anrichten, jeweils zwei Schweinefilet-Stücke auf die Nudeln legen, mit Brokkoli garnieren und die Rahmchampignons über die Filets gießen.

Damit beim Kochversuch auch gar nichts schiefgehen kann, hat Walz auch gleich noch die Einkaufsliste parat, die vier Personen satt machen soll. Für die Vorspeise werden eine Honigmelone, 160 Gramm Serrano-Schinken, 200 Milliliter Sahne, Preiselbeermarmelade und ein Baguette benötigt. Die Zutaten für den Hauptgang sind ein Kilo Schweinefilet, Brokkoli, 400 Gramm frische Champignons, eine kleine Zwiebel, 100 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, 200 Milliliter Sahne, 500 Gramm Tagliatelle-Nudeln, Salz, Pfeffer, Paprika zum Würzen, eine Prise Zucker, frischer Schnittlauch. Für das Dessert werden 250 Gramm Schokoladen-Kuvertüre, vier Eiweiß, 500 Milliliter Schlagsahne, eine Prise Kaffeepulver, 200 Gramm Tiefkühl-Himbeeren, ein Esslöffel Zucker sowie 100 Milliliter Rotwein benötigt. Das Pächterehepaar Katharina und Matthias Walz mit den Kindern Alexander und Anna-Maria wünschen gutes Gelingen.