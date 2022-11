Wirtschaft: Der ifo-Chef spricht in Günzburg über Krisen und Chancen

ifo-Präsident Clemens Fuest spricht beim Wirtschaftsgespräch der Sparkasse in Günzburg über die Konjunktur, Inflation, Geldpolitik, Energiekrise und die "neue Geoökonomik". Was den Wirtschaftsexperten optimistisch stimmt.

"Konjunktur in Deutschland und Europa – Wende oder Krise oder Ende?" war das Thema des Wirtschaftsgesprächs der Sparkasse Günzburg-Krumbach mit Prof. Clemens Fuest, dem Präsidenten des ifo-Institutes für Wirtschaftsforschung. Sparkassenchef Daniel Gastl nahm die Gäste mit auf eine gedankliche Reise zurück zum Abend des zuletzt stattgefundenen Wirtschaftsgesprächs im November 2019.

Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

"Wenn jemand damals prophezeit hätte, dass das nächste Wirtschaftsgespräch erst wieder in drei Jahren stattfinden würde, dass unter anderem eine weltweite Pandemie mit Millionen von Toten ausbrechen würde, infolgedessen Lockdowns verhängt und Lieferketten signifikant beeinträchtigt werden und zudem noch Russland gegen die Ukraine einen Krieg in Europa beginnen würde, hätte wohl niemand diesen Voraussagen Glauben geschenkt", sagte Gastl. Dies zeige, welche immensen Herausforderungen in den letzten drei Jahren auf uns alle zugekommen sind. Umfragen der IHK unter der regionalen Wirtschaft zeigen, dass diese Herausforderungen nicht spurlos an den Unternehmen in Schwaben vorübergehen. Demnach blickt jeder zweite Betrieb pessimistisch in die Zukunft. Die Konjunkturaussichten sind dramatisch eingebrochen. Angesichts dieser extrem schwierigen Lage stelle sich die Frage: Wo geht die Reise für uns, für unsere Wirtschaft und Gesellschaft hin?

Das Wachstum sinkt deutlich

Prognosen werden immer schwieriger in dieser instabilen Lage, das wird Prof. Fuest an diesem Abend noch mehrfach betonen. Dennoch gibt er einen Ausblick und skizziert als renommiertester Experte im Bereich der Wirtschaftsforschung verschiedene Szenarien. Die ifo-Prognose zum Wirtschaftswachstum musste im September im Vergleich zur Prognose vom Juni 2022 um mehr als drei Prozentpunkte nach unten korrigiert werden (Juni: 3,7 %; September: -0,3 %). Grund für diese signifikante Korrektur waren Unsicherheiten wie der Gas-Stopp durch Russland und die stark steigenden Energiepreise.

Auf dem Areal Pro in Leipheim entsteht derzeit ein Gaskraftwerk als Ersatzkraftwerk. Foto: Bernhard Weizenegger

Wie ein roter Faden zieht sich das Stichwort "Gasmangellage" durch seinen Vortrag. Das Szenario einer Gasrationierung muss laut Fuest in jedem Fall vermieden werden, da es massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und deren Erholungskraft hätte. Die Wirtschaft sei es schließlich, die durch reduzierte oder eingestellte Gaslieferungen stark eingeschränkt werden würde, was Produktionsausfälle und eine Angebotsverknappung zur Folge hätte. Positiv stimmen die Worte von Prof. Fuest: "Wir werden nicht in die Situation der Gasmangellage kommen, wenn wir in den nächsten Monaten nicht schwere Fehler machen." Einer dieser Fehler wäre laut Fuest, verstärkt Gaskraftwerke zur Stromerzeugung zu nutzen, um die Strompreise zu drosseln und folglich das Risikoszenario der Gasmangellage zu begünstigen. In einem normal verlaufenden Winter sollten wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in diese Situation kommen, zudem sind bereits Einsparungseffekte durch private Haushalte und Unternehmen spürbar.

Inflationsrate kann auf über elf Prozent steigen

Wie all diese Faktoren zusammenspielen zeigt der Blick auf die vor allem durch die hohen Energiepreise beeinflusste Prognose der steigenden Inflationsrate, die den Hochpunkt mit über elf Prozent erst im Winter diesen Jahres erreichen und voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 nach und nach zurückgeht – vorausgesetzt immer, das Risikoszenario der Gasmangellage tritt nicht ein. Die Energiekrise hat massive Folgen für Deutschland als Industriestandort.

Laut Fuest brauche es "eine überzeugende energiepolitische Strategie, um die Energiewende schultern zu können". Ein CO₂-neutrales Energiesystem sei theoretisch möglich. Fuest gibt aber zu bedenken, dass der Aufbau dauert und viele Hürden zu nehmen sind. Schon vor der aktuellen Krise bestand Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Energieversorgung in Deutschland. Der Stromverbrauch steigt Prognosen zufolge bis 2023 um 25%. 40% Prozent des Stroms wurden 2021 durch Kernkraft und Kohle hergestellt.

Kritik an der Energiepolitik

Die Brückenfunktion der Gaskraftwerke steht infrage, der Ausbau der erneuerbaren Energien müsste deutlich beschleunigt werden. Doch langwierige Genehmigungsverfahren stehen im Wege. Fuest plädiert dafür, erst ein neues Energiesystem aufzubauen und dann das alte Energiesystem abzuschalten, nicht umgekehrt! "Man kaufe ja auch erst den neuen Kühlschrank, bevor man den alten abschaltet", so Fuest.

Prof. Fuest zeigt sich trotz aller Herausforderungen optimistisch: Die aktuelle Krise lässt sich meistern, wenn wir eine Gasmangellage verhindern können, wofür die Chancen seiner Einschätzung nach aktuell gut stehen würden. Diesen Optimismus greift Daniel Gastl in seinem Schlusswort auf – er gibt zu bedenken, dass dies aktuell "unsere Zeiten und unsere Verantwortung" seien und dass wir optimistisch und tatkräftig die nächsten Wochen und Monate angehen müssen, um das Beste daraus zu machen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. (AZ)